Sigal Prishtina ka triumfuar në Prizren në derbin ndaj rivalit të vjetër, Bashkimit me rezultat 82:97 (27:30, 10:20, 17:27, 28:21), në javën e 12-të të Superligës së Kosovës në basketboll.

Çereku i parë u karakterizua me lojë të baraspeshuar, ku herë njëra skuadër e herë tjetra kalonte në epërsi, ndërsa përfundon 27:30.

Por, bardhekaltrit ishin bindshëm më të mirë në periudhën e dytë, që e fituan 10:20, duke shkuar në pushim me rezultat 37:50.

Bardhekaltrit vazhduan me lojë të mirë në periudhën e tretë për të thelluar edhe më shumë epërsinë, ndërsa në dhjetë minutat e fundit nuk kishte ndonjë ndryshim të madh, ku kryeqytetasit triumfuan 82:97.

Te Bashkimi u dalluan Erik Copes me 18 pikë e pesë kërcime dhe Grant Lozoya me 16 pikë, tetë kërcimë dhe gjashtë asistime, ndërsa te Sigal Prishtina u dalluan dyshja vendore Dardan Berisha me 22 pikë e gjashtë asistime dhe Fisnik Rugova me 18 pikë e 11 kërcime.

Prizrenasit kanë katër fitore e tetë humbje, derisa prishtinasit shtatë fitore e pesë humbje.