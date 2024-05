Caktohet muaji për rimeçin mes Usyk dhe Furyt – tjetër përballje spektakolare na pret këtë vit

Tyson Fury dërgoi mesazhe të përziera për një revansh të mundshëm me Oleksandr Usyk, duke pranuar se nuk e di se çfarë do të ndodhë.

Dyshja dhanë një shfaqje të shkëlqyer në Arabinë Saudite të dielën në mesnatë, me Usyk (22-0) që fitoi me pikë dhe u bë kampion i padiskutueshëm botëror në peshën e rëndë.

Ukrainasi bëri një fillim të mirë, por Fury (34-1-1) mori kontrollin e luftës gjatë raundeve të mesit përpara një kthese tronditëse në të nëntën, pasi Usyk gati ndaloi Mbretin Gypsy, i cili ishte në telashe të tmerrshme dhe gati të rrëzohej.

Fury bëri mirë që u këndell shpejt pas asaj katastrofe, por Usyk kishte fituar kontrollin dhe meritonte një fitore të ngushtë në kartat e rezultateve të gjyqtarëve për të marrë të gjitha rripat në kategorinë e peshave të rënda.

Kishte një klauzolë revanshi në kontratë, duke i lejuar humbësit të zgjidhte nëse do të luftonte përsëri në tetor.

Në ring pas meçit, Fury pohoi se kjo është pikërisht ajo që do të bëjë, duke thënë: “Ne kthehemi te familjet tona dhe e drejtojmë atë në tetor. Sigurisht, ne do të pushojmë, pastaj do të rikthehemi në tetor, mendova se fitova luftën, por nuk do të qaj dhe të justifikohem”.

Promovuesi Warren shtoi: “Nuk ka nxitim për asgjë. Le të shohim nëse mund ta kemi në fillim”. Fury e ktheu vëmendjen e tij se si do të merrej me një revansh. /Telegrafi/

Marketing