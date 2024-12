Vetëvendosje në Prizren organizon sot ndejë me mërgimtarët

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren do të organizojë sot një ndejë me mërgimtarët e Prizrenit, në Hotel “Adler”.

Ngjarja do të fillojë në orën 18:00 dhe do të ofrojë mundësinë për të diskutuar me kandidatët për deputetë, të cilët do të jenë të pranishëm në këtë ngjarje.

“Ky takim ka për qëllim të krijojë një hapësirë për biseda dhe shkëmbim mendimesh me mërgimtarët, si dhe të ndajë vizionin e Lëvizjes Vetëvendosje për të ardhmen e vendit”, thuhet në njoftim.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të angazhohen aktivisht në këtë diskutim dhe të kontribuojnë në përpjekjet për një të ardhme më të mirë për Kosovën.

“Vetëvendosje fton të gjithë qytetarët e interesuar të marrin pjesë dhe të bashkohen në këtë ngjarje, e cila është një mundësi për forcimin e lidhjeve mes mërgimtarëve dhe atdheut”.

