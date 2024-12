Xhemshit Krasniqi: Të jesh kandidat për deputet i PDK-së është mision atdhetar

Ish-ushtaraku i UÇK-së, veprimtari, Xhemshit Rizan Krasniqi, nga Prizreni ka bërë të ditur se do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-së për deputet në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 9 shkurt 2025.

“Me vullnetin dhe dëshirën time në momentet që më gërshëtojnë mua popullin e Kosovës dhe orientimin tonë drejt të ardhmes, jam propozuar për të qenë në listën e kandidatëve për deputet nga dega e PDK-së, në Prizren dhe kam hasur në përkrahjen e nivelit qendror”, ka shkruar në njoftimin e tij Krasniqi.

Krasniqi ka falënderuar kryetarin e PDK-së, Memli Krasniqi dhe bartësin e listës dhe të nominuarin për kryeministër nga PDK z. Bedri Hamza, për këtë mundësi.

Krasniqi ka thë se të jesh në listën kandiduese të PDK-së, është mision atdhetar.

“Të jam në listën kandiduese të PDK-së, për zgjedhjet e 9 Shkurtit 2025 është mision atdhetar.”, ka shkruar ndër tjera, Xhemshit Krasniqi.

Njoftimi i plotë:

Zonja e zoterinjë,

Të nderuar miq e shokë,

Bashkëluftetarë, ish të burgosur politikë,

Familje të dëshmorëve e invalidë të luftës

Të dashur demokrate e demokratë anë e mbanë Kosovës dhe kudo që jeni në botë.

Sot, po nisi një rrugëtim të ri, për të përmbledhur rrugëtimin tonë jetësor.

Me vullnetin dhe dëshirën time në momentet që më gërshëtojnë mua popullin e Kosovës dhe orientimin tonë drejt të ardhmes, jam propozuar për të qenë në listën e kandidatëve për deputet nga dega e PDK-së, në Prizren dhe kam hasur në përkrahjen e nivelit qendror.

Dua të falenderoj kryetarin e PDK-së, Memli Krasniqi dhe bartësin e listës dhe të nominuarin për kryeministër nga PDK z.Bedri Hamza.

Të jam në listën kandiduese të PDK-së, për zgjedhjet e 9 Shkurtit 2025 është mision atdhetar.

Do të bëjmë hapa të vegjël së bashku për të bashkëbiseduar e debatuar me ju qytetarë të nderuar që të ndërtojmë shtigje të sigurta të rrugëtimit të Kosovës sonë drejt zhvillimit, forcimit, konsilidimit dhe kompletimit të shtetit tonë.

Kemi shumë punë për të bërë që të dëshmojmë se me dekada u angazhuam e punuam për një Kosovë demokratike qytetare dhe orientuar drejt vlerave moderne demokratike.

Ju zotohem që përkrahjen tuaj do ta ushtroj për të përfaqësuar diversitetin tonë në bindje e mendim në Kuvendin e Kosovës që edhe si Prizren të kemi një zë përfaqësues në organin vendimmarrës.

Mbi të gjitha përfaqësimin e Prizrenit e kemi detyrë për qytetarët tonë dhe obligim ndaj dy miqëve e bashkëluftetarëve të mi

ish Presidentit Hashim Thaçi dhe ish kryeparlamentarit Kadri Veseli.

Me respekt i juaji,

Xhemshit Rizan Krasniqi