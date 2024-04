Zbulohet emri i vajzës së Luizit dhe Kiarës, ja detaji që nuk u shpëtoi fansave

Luizi dhe Kiara do të bëhen prindër për herë të parë. Moderatorja është në ditët e fundit të shtatzanisë, ndërsa ditën e djeshme çifti kanë përgatitur së bashku edhe valixhen e maternitetit.

Në rrjet është folur shumë për emrin që ata kanë zgjedhur për të voglën e tyre, ndërsa Kiara ka zbuluae zyrtarisht vetëm shkronjën e parë që do të jetë si babai i saj, L.

Luna ka qenë një emër që përflitet që mund të ketë zgjedhur çifti Ejlli, kjo pasi moderatorja u shfaq me një varëse me simbolin e hënës pas intervistës me Bora Zemanin. Po ashtu emri Luna shfaqet edhe në videoklipin e fundit të Luizit në këngën “Kce”.

Kaq ka mjaftuar që fansat të krijojnë një këngë dhuratë për çiftin me titullin “Luna”.

