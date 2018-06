Gruaja vret burrin në mes të pazarit në Milot

Një 42-vjeçar ka mbetur i vrarë nga duart e bashkëshortes së tij.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në orët e mëngjesit të së dielës në tregun e Milotit të Shqipërisë.

Policia njofton se 42-vjeçari me inicialet K.D., është qëlluar me armë zjarri të llojit pistoletë nga bashkëshortja e tij, 35-vjeçarja me inicialet V.D., banuese në Rrëshen.

Ngjarja ka ndodhur në tregun e Milotit dhe sipas dëshmitarëve, krismat janë dëgjuar pak pas orës 07:00.

Policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka prangosur autoren, që është munduar të largohet pas krimit.

Një grup hetimor është ngritur për të përcaktuar motivet e ngjarjes së rëndë. /21Media