Gashi: Do t’i ndihmojmë të rinjtë të përgatiten për tregun e punës

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, mori pjesë në shënimin e Ditës së Rinisë të organizuar nga “World Vision”.

Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se qëllimi i këtij organizimi ishte diskutimi me mbi 200 të rinj nga qytetet të ndryshme të Kosovës, me këtë rast të rinjtë kishin mundësinë të diskutojnë mbi punësimin, sipërmarrjen dhe se për problematikat që ata i shohin në komunitetet ku jetojnë, po ashtu të rinjtë gjatë këtij aktiviteti shpalosën idetë, dëshirat dhe aftësitë që kanë fituar për të festuar arritjet po ashtu edhe sfidat në të cilat kanë hasur.

Me këtë rast gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë ministri Gashi tha se MKRS-ja është e fokusuar tek të rinjtë që t’i specializojë dhe t’i ndihmojë në çështjen e punësimit.

“Ne do të mbështesim çdo projekt i cili është në dobi për të rinjtë dhe do të përkrahim çdo aktivitet që organizohet për të ta”, tha Gashi, transmeton Koha.net.

“Si ministri drejtpërdrejt nuk e mbulojmë çështjen e punësimit, por duke pasur parasysh se të rinjtë e Kosovës i takojnë moshës së re dhe rinisë, ne në programin tonë kemi paraparë një objektivë të veçantë, që ka të bëjë me aftësimin dhe përgatitjen për tregun e punës, javën e kaluar kemi certifikuar rreth 250 të rinj që kanë marrë pjesë në këtë projekt”, tha ai.

Ai po ashtu tha se, “viti 2019 do të jetë viti i të rinjve sepse kështu e kemi paraparë në strategjinë e re për rini, për herë të parë ne do të kemi fondin rinor që do të jetë 1 milion euro i pari i këtij lloji në regjion që ka të bëjë me mbështetjen e të rinjve për ndërmarrësi dhe punësim”.

“Strategjinë për rini ne do ta ndryshojmë sepse dhjetë vite e fundit gjithçka ka ndryshuar, dhe se sot teknologjia është në kulm të zhvillimit, rrjetet sociale kanë efekt të madh në shoqërinë tonë, dhe kjo na detyron që ta ndryshojmë strukturën e departamentit të rinisë në mënyrë që t’iu përshtatemi rrethanave dhe kërkesave te të rinjve”, tha Gashi

Ndërsa drejtoresha e World Vision për Ballkanin Perëndimor, Eljona Boqe Elmazi tha se, “world vision është gjithmonë aty ku është nevoja dhe ne jemi organizatë që në zemrën tonë kemi fëmijët, që të arrihet mirëqenia e tyre duhet të funksionoj mirë çdo pjesë tjetër shoqërisë nuk mund të harrosh, familjen, institucionet kështu që ne do zgjerojmë programet tona sepse ka nevojë të punojmë me të rinjtë në Shqipëri, Kosovë, më Bonje dhe vende tjera”.