Tyson Fury reagon pas triumfit të madh të Anthony Joshuas ndaj Povetkin

Në meçin e zhvilluar mbrëmë në ”Wembley”, Anthony Joshua ka mposhtur me nokaut boksierin rus, Povetkin.

Me këtë triumf, Joshua ka mbrojtur titujt në kategoritë, WBA, WBA, IBF dhe IBO në kategoritë e rënda të boksit profesionist.

Dhe tani, boksieri, Tyson Fury ka reaguar ndaj fitores së Joshuas ndaj Povetkin, duke ”ngacmuar” britanikun, transmeton IndeksOnline. Dhe tani, boksieri, Tyson Fury ka reaguar ndaj fitores së Joshuas ndaj Povetkin, duke ”ngacmuar” britanikun, transmeton IndeksOnline.

”Është e drejtë të themi se të dy nuk do të munden ta sfidojnë kurrë mbretin. Kurrë”.

”Joshua, ke sfiduar një 39-vjeçar, sa gjysma e madhësisë tënde”.

”Unë do të përballem me më të mirin e peshave të rënda, me Deontay Wilder, Joshua nuk është as afër tij”.

”Joshua është i ngadalshëm, metododikal. I fuqishëm? Po, por të gjithë janë të tillë”, tha Fury në mes të tjerash./IndeksOnline/