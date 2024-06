Euro 2024 në raundin e fundit të grupeve: Kush duhet të bëjë çfarë për t’u kualifikuar?

Faza e grupeve për Euro 2024 po shkon drejt përmbylljes, me raundin e fundit të ndeshjeve që luhen gjatë javës dhe me ekipet që po bëjnë llogaritë e kualifikimit.

Me pak ekipe të kualifikuara (Gjermania, Spanja, Portugalia) dhe vetëm një të eliminuar deri tani (Polonia), çështja për vendet e tjera mbetet e hapur.

Ndër ekipet që pretendojnë është edhe Shqipëria, e cila ka një përballje të vështirë kundër Spanjës dhe duhet ta fitojë atë për të shkuar më tej.

Si paraqitet gjendja?

Grupi A

23 qershor: Zvicra (4) vs Gjermania (6), Skocia (1) vs Hungaria (0)

Gjermania ka kaluar në raundin e 16-të dhe është konfirmuar në dy vendet e para. Ata do ta fitojnë grupin nëse shmangin humbjen ndaj Zvicrës.

Zvicra do të kalojë në raundin e 16-të nëse shmang humbjen kundër Gjermanisë ose Skocia nuk arrin të mundë Hungarinë. Nëse Zvicra humbet dhe Skocia fiton, ata do të ndahen në diferencën e përgjithshme të golave, më pas golat e përgjithshëm të shënuar, më pas pikët disiplinore, pastaj renditjen e Kualifikimeve Evropiane. Zvicra do ta fitojë grupin nëse mposht Gjermaninë.

Skocia do të kalojë në raundin e 16-të në vendin e dytë nëse mposht Hungarinë dhe Zvicra humbet nga Gjermania, me kusht që Skocia të përfundojë përpara Zvicrës në kriteret e përshkruara më sipër. Skocia nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet.

Hungaria nuk mund të përfundojë në dy vendet e para dhe nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse nuk mund Skocinë.

Grupi B

24 qershor: Shqipëria (1) – Spanja (6), Kroacia (1) – Italia (3)

Spanja kalon në raundin e 16-të si fituese e grupeve.

Italia do të kalojë në raundin e 16-të si nënkampione e grupit nëse shmang humbjen kundër Kroacisë. Italia nuk do të arrijë dot në fazën e 16-të nëse humbet dhe Shqipëria mund Spanjën.

Shqipëria do të kalojë në raundin e 16-të si nënkampione e grupit nëse mposht Spanjën dhe Kroacia mund Italinë, duke siguruar që Shqipëria të përfundojë përpara Kroacisë në diferencën e përgjithshme të golave, ??ose më pas golat e përgjithshëm të shënuar, ose më pas pikët disiplinore, ose më pas renditjen e Kualifikuesve në Evropian. Shqipëria nuk do të mund të arrijë në 1/8 nëse humbet, ose nëse barazohet dhe Kroacia mund Italinë.

Kroacia do të kalojë në raundin e 16-të si nënkampione e grupit nëse mposht Italinë dhe Shqipëria nuk mund Spanjën (nëse fiton edhe Shqipëria, Kroacia dhe Shqipëria do të ndahen në vendin e dytë dhe të tretë sipas kritereve të mësipërme). Kroacia nuk do të mund të arrijë në 1/8 nëse humbet, ose nëse barazohet dhe Shqipëria shmang humbjen.

Grupi C

25 qershor: Anglia (4) – Sllovenia (2), Danimarka (2) – Serbia (1)

Anglia do të kalojë në fazën e 16-të nëse shmang humbjen ndaj Sllovenisë, ose Danimarka nuk mund Serbinë. Anglia do ta fitojë grupin nëse mposht Slloveninë ose barazon dhe Danimarka nuk fiton. Nëse Anglia barazon dhe Danimarka fiton, ata do të ndahen për vendin e parë dhe të dytë në diferencën e përgjithshme të golave, më pas golat e përgjithshëm të shënuar, më pas pikët disiplinore, pastaj renditjen e Kualifikimeve në Evropiane. Anglia nuk mund të përfundojë më poshtë se e treta.

Danimarka do të kalojë në raundin e 16-të nëse mposht Serbinë. Nëse Danimarka dhe Sllovenia të dyja barazojnë, ata do të ndahen për vendin e dytë dhe të tretë sipas kritereve të përshkruara më sipër, në mënyrë të ngjashme vendi i parë dhe i dytë nëse Danimarka dhe Sllovenia fitojnë të dyja (ose Danimarka dhe Anglia, nëse Danimarka fiton dhe Anglia barazon), ose të tretin dhe vendi i katërt nëse Danimarka dhe Sllovenia humbasin të dyja. Danimarka nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet dhe Sllovenia shmang humbjen.

Sllovenia do të kalojë në raundin e 16-të nëse mposht Anglinë. Sllovenia do të fitojë grupin nëse fiton dhe Danimarka jo. Nëse Sllovenia dhe Danimarka fitojnë të dyja, ato do të ndahen për vendin e parë dhe të dytë sipas kritereve të përshkruara më sipër, në mënyrë të ngjashme vendin e dytë dhe të tretë nëse të dyja barazojnë, ose vendin e tretë dhe të katërt nëse humbasin të dy, ose Sllovenia dhe Serbia për të tretën ose të katërtin. vend nëse Sllovenia humbet dhe Serbia barazon.

Serbia do të kalojë në raundin e 16-të nëse mposht Danimarkën dhe Sllovenia nuk mund Anglinë (nëse Serbia dhe Sllovenia fitojnë, Serbia do të jetë e treta pas Anglisë në rekordin ballë për ballë). Nëse Serbia barazon dhe Sllovenia humbet, ata do të ndahen në vendin e tretë dhe të katërt sipas kritereve të përshkruara më sipër. Serbia nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet, ose nëse barazohet dhe Sllovenia shmang humbjen.

Grupi D

25 qershor: Holanda (4) vs Austria (3), Franca (4) vs Polonia (0)

Holanda do të kalojë në raundin e 16-të (në dy vendet e para) nëse shmang humbjen kundër Austrisë. Holanda do të fitojë grupin nëse fiton dhe Franca jo, ose nëse Holanda barazon dhe Franca humbet. Holanda do të përfundojë e dyta nëse barazon dhe Franca fiton. Nëse Holanda dhe Franca fitojnë të dyja ose të dyja barazojnë, ato do të ndahen për vendin e parë në diferencën e përgjithshme të golave, më pas golat e përgjithshëm të shënuar, më pas pikët disiplinore, pastaj renditjen e Kualifikimeve në Evropian. Në mënyrë të ngjashme nëse Holanda dhe Franca humbasin të dyja, ato do të ndahen për vendin e dytë dhe të tretë me të njëjtat kritere.

Franca do të kalojë në raundin e 16-të (në dy më të mirat) nëse shmang humbjen kundër Polonisë ose nëse Austria nuk mund Holandën. Franca do ta fitojë grupin nëse fiton dhe Holanda jo. Nëse Franca dhe Holanda fitojnë të dyja ose të dyja barazojnë, ato do të ndahen për vendin e parë dhe të dytë sipas kritereve të mësipërme, në mënyrë të ngjashme për vendin e dytë dhe të tretë nëse humbasin të dyja.

Austria do të kalojë në raundin e 16-të (në dy vendet e para) nëse mund Holandën. Austria do ta fitojë grupin nëse fiton dhe Franca jo. Nëse Austria barazon dhe Franca humbet, Austria do të përfundojë e treta pas Francës në rekordin ballë për ballë.

Polonia nuk është në gjendje të arrijë në raundin e 16-të dhe do të përfundojë e katërta.

Grupi E

26 qershor: Sllovakia (3) vs Rumania (3), Ukraina (3) vs Belgjika (3)

Rumania do të kalojë në raundin e 16-të, në dy vendet e para, nëse shmang humbjen nga Sllovakia. Rumania do të fitojë grupin nëse fiton dhe Belgjika nuk mund Ukrainën. Nëse të dyja ndeshjet barazohen, Rumania do të përfundonte e para nëse Belgjika nuk ka shënuar më shumë gola në barazimin e saj. Rumania nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet dhe Ukraina shmang humbjen.

Belgjika do të kalojë në raundin e 16-të, në dy vendet e para, nëse shmang humbjen nga Ukraina. Belgjika do të fitojë grupin nëse fiton dhe Sllovakia nuk mund Rumaninë, ose nëse të dyja ndeshjet barazohen dhe Belgjika shënon më shumë gola në barazimin e saj se Rumania. Belgjika nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet dhe Rumania shmang humbjen.

Sllovakia do të kalojë në raundin e 16-të, në dy vendet e para, nëse mund Rumaninë. Sllovakia do të përfundojë e treta nëse barazojnë. Sllovakia do të përfundojë e para nëse fiton dhe Ukraina nuk mund Belgjikën. Sllovakia nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet dhe Belgjika shmang humbjen.

Ukraina do të kalojë në raundin e 16-të, në dy vendet e para, nëse mund Belgjikën. Ukraina do të përfundojë e para nëse fiton dhe Rumania nuk mund Sllovakinë. Ukraina do të përfundojë e treta nëse barazojnë dhe ndeshja tjetër nuk barazohet. Ukraina nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet dhe Rumania shmang humbjen, ose nëse të dyja ndeshjet barazohen.

Grupi F

26 qershor: Gjeorgjia (1) vs Portugalia (6), Çekia (1) vs Turqia (3)

Portugalia kalon në raundin e 16-të si fituese e grupit.

Turqia do të kalojë në fazën e 16-të, si nënkampione e grupit, nëse shmang humbjen ndaj Çekisë. Turqia nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet dhe Gjeorgjia mund Portugalinë.

Çekia do të kalojë në raundin e 16-të, si nënkampione e grupit, nëse mposht Turqinë dhe Gjeorgjia nuk mund Portugalinë. Nëse Çekia dhe Gjeorgjia fitojnë të dyja, ato do të ndahen për vendin e dytë dhe të tretë në diferencën e përgjithshme të golave, më pas golat e përgjithshëm të shënuar, më pas pikët disiplinore, pastaj renditjen e Kualifikimeve Evropiane. Çekia do të përfundojë e treta nëse barazon dhe Gjeorgjia nuk fiton. Çekia nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet.

Gjeorgjia do të kalojë në raundin e 16-të si nënkampione e grupit, nëse mposhtin Portugalinë dhe Çekia mposht Turqinë, me kusht që Gjeorgjia të përfundojë përpara Çekisë sipas kritereve të përshkruara më sipër. Gjeorgjia nuk do të jetë në gjendje të arrijë në raundin e 16-të nëse humbet, ose nëse barazon dhe Çekia shmang humbjen. Albanian Post