Reshje dhe ulje drastike temperaturash, maksimumi vetëm 17°C në Kosovë

Gjatë ditës së diel priten vranësira e reshje e rrebeshe lokale shiu, por parashihen lokalisht edhe intervale kohore me diell sidomos në disa zona të Shqipërisë.

Temperaturat shënojnë ulje të ndjeshme dhe ajo maksimale në Kosovë pritet deri në 17°C.

Fillimi i javës së pritet të kushtëzojë mot të freskët por me përmirësim gradual. Priten vranësira e intervale kohore me diell. Mëngjeset do të jenë mjaft të ftohta (sidomos mëngjesi i së hënës dhe martes) dhe në ndonjë zonë mund të ketë ngrica sipërfaqësore afatshkurta./MeteoBallkan