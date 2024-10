Bashkimi fiton derbin, vazhdon serinë historike

Nuk ka të ndalur seria historike e fitoreve të Bashkimit në fillim të stinorit, të cilën ekipi prizrenas po e shkruan këtë stinor. Sonte ka rënë edhe Prishtina, ndërsa Bashkimi ka shënuar fitoren e gjashtë nga gjashtë ndeshjet e para të stinorit, duke ruajtur sigurt lidershipin në renditje në fillim-stinorin 2024/25.

Prizrenasit përkundër se nuk kanë arritur të shënojnë asnjë pikë në gati 5 minutat e fundit të ndeshjes, kanë pasur aq bagazh, sa të mos brengosen fare për fitore, të cilën e shënuan sonte me rezultat 93-80.

Pas çerekut të parë të barabartë, 27-27 dallimi kryesor u bë në çerek të dytë, kur portokallezinjtë e drejtuar nga Darko Radulovic morën epërsinë me 23-12, për ta shtuar atë në çerek të tretë me 24-19. Çereku i fundit edhe pse i takoi Prishtinës, 19-22, nuk pati peshë në rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Me 18 pikë, Lejson Zeqiri ka qenë koshashënuesi më i mirë i Bashkimit në fitore, ndërsa me 17 të tjera u dallua Meriton Ismaili. I pari dha 4 treshe nga 10 tentime, ndërsa i dyti ishte thuajse perfekt, me 5 të shënuara nga 6 tentime. Kjo është gjithashtu hera e parë këtë stinor ku dy lojtarë vendas të Bashkimit kanë qenë koshashënues kryesorë në një ndeshje!

Shuti sonte i shkoi për dore ekipit vendas, ndërsa kanë qenë shumë mbi mesatare të saktë, duke shutuar me 50% saktësi: 17/34.

Prishtinës nuk i kanë mjaftuar 25 pikët e Jalen Moore-it, që bëri edhe 6 asistime e 8 kërcime. 18 të tjera i dha Daniel Lekndreaj, kurse 15 i shtoi Josh Nzeakor. Ekipit të Prishtinës iu lëndua Rashad Williams, ndërsa më pas njëjtë edhe Damiree Burns.

Bardhekaltërit pësuan për herë të parë pas 4 xhirosh, ndërsa të dyja humbjet i kanë pësuar në “Sezai Surroi”. Bilanci aktual i tyre në Superligë është 4-2! Bashkimi perfekt 6-0!/topsporti/



