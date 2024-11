Vihet gurthemeli: ‘Lagjja e Trimave’ në Prizren bëhet me Qendër të re të Mjekësisë Familjare

Sot, në Lagjen e Trimave (Tusuz), u vu gurthemeli për ndërtimin e Qendrës së Mjekësisë Familjare, një projekt i rëndësishëm i inicuar nga Drejtoria e Shëndetësisë në Prizren.

Kjo QMF synon përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për banorët e zonës.

Objekti i ri, i projektuar sipas standardeve të larta, do të ketë një sipërfaqe prej 1,200 m² dhe do të përfshijë një sërë shërbimesh mjekësore dhe diagnostikuese. Mes tyre do të jenë kontrolli dhe mbikëqyrja mjekësore, laboratori, departamenti i stomatologjisë, kabineti i radiologjisë, rëntgeni dhe shërbimet e vaksinimit./PrizrenPress.com/