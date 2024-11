Rita Ora përlotet në nderim të Liam Payne në MTV Awards!

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora ka nderuar Liam Payne, në Europe Music Awards (EMA-s), në Mançester. Ylli i One Direction u nda nga jeta rreth një muaj para. Ora bashkëpunoi me Payne në këngën e tyre hit të vitit 2018, For You. Teksa mbante fjalim në nder të tij, Rita u emocionua, ndërsa e konsideroi atë një nga njerëzit më të sjellshëm që ka njohur.

“Dua të ndaloj një moment për të kujtuar dikë që ishte shumë i dashur për ne. Ne e humbëm atë kohët e fundit dhe ai ishte një pjesë e madhe e botës së MTV-së dhe botës time. Liam Payne ishte një nga njerëzit më të sjellshëm që kam njohur. Ai kishte zemër të madhe dhe ishte gjithmonë personi i parë që ofronte ndihmë në çfarëdo mënyre. Ai solli kaq shumë gëzim në çdo sallë që performoi dhe la gjurmë në këtë botë”, tha Rita përballë audiencës.

Ceremonia e së dielës ishte hera e parë që mbahej në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2017, dhe hera e tretë që Ora ishte mikpritëse.