Prizrenasit shënojnë fitore shumë të rëndësishme ndaj Vëllaznimit

Proton Cable Prizreni shënoi fitore shumë të rëndësishme ndaj Vëllaznimit me shifrat 80:70 (17:21, 19:16, 24:16, 20:17), në javën e 11-të të ProCredit Superligës.

Më të mirët te vendasit ishin Lenzelle Smith me 25 pikë, dhjetë kërcime e tetë asistime dhe Darryl Jordan me 19 pikë e shtatë kërcime, kurse te mysafirët u dalluan Trey Anderson me 16 pikë e 12 kërcime dhe Michael Nuga me 15 pikë, pesë kërcime e gjashtë asistime.

Proton Cable Prizreni ka tri fitore e tetë humbje, ndërsa Vëllaznimi katër fitore e shtatë humbje./PrizrenPress.com/