Artistja shqiptare, Parashqevi Simaku së shpejti do të vijë me një këngë.

Kështu ka bërë të ditur bznesmeni Elton Ilirjani për Top Story, duke theksuar se Parashqevi Simaku do të vijë me këngë për Krishtlindje.

“Kemi një surprizë, që me datë 24, Parashqevi Simaku do vijë me këngë, për fundvitin, këngën e Krishtlindjeve”, është shprehur Elton Ilirjani.