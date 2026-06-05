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Kurti prezanton projektet për qytetin e Prizrenit

By admin

Kryetari i Vetëvendosjes dhe kandidati për kryeministër, Albin Kurti, ka prezantuar projektet për qytetin e Prizrenit, në të cilin premtoi investime milionëshe.

 

Në tubimin në qendër të qytetit, Kurti tha se Prizreni i ka dhënë Kosovës shumë në të gjitha fushat.

“Projektet për Prizrenin, parku i biznesit, zona ekonomike në Lubizhdë do të funksionalizohet, dislokimi i rezervuarit të ujit në Kala do ta bëjmë mandatin e ardhshëm me 450 mijë euro bashkë me ujësjellësin, do ta rehabilitojmë rrugën për Has, do ta zgjerojmë rrugën Prizren-Suharekë, festivalet dhe organizatat kulturore kanë bërë shumë dhe i kanë tejkaluar kufijtë e ne do ta bëjmë një sallë multifunksionale për aktivitete kulturore e panaire”, tha Albin Kurti, kandidat për kryeministër, VV.

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Para prizrenasve, Kurti foli edhe për projektet e parapara në mandatin e ardhshëm në nivel vendi.

“Në mandatin e ardhshëm do të vazhdojmë me punë të mbara e të mira, po kemi edhe shumë plane të reja, kryesorja 1 miliard euro për prodhimtari, krejt kush prodhon bujqësi, zejtari, industri do t’i mbështesë shteti për kreditë investive që do t’i marrin në banka pa pasur nevojë me lënë hipotekë tokën, shtëpinë apo veturën. Në mandatin e ardhshëm 1 miliard euro për ushtrinë, investim në armatim e do të prodhojmë edhe dronat e fishekët tanë”, tha Kurti.

Kurti po ashtu premtoi pagën e 14-të për sektorin publik, investime në arsim, shëndetësi, ndërtimin e 5 digave, 4 hekurudhave, 20 stadiumeve etj.

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