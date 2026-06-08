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A u sabotua LDK’ja për shkak të “bashkimit”? Ish-deputeti, Xhavit Ukaj publikon rezultatet nga bastioni i partisë në Piranë të Prizrenit

By admin

Ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Xhavit Ukaj, ka publikuar rezultatet e nëndegës së LDK-së në Piranë, bastionin tradicional të këtij subjekti politik në Prizren.

Në bazë të fotografisë së publikuar të Ukajt, vërehet se në Piranë LDK-ja mori vetëm vetëm 188 vota. Në këtë fshat, LDK-ja radhitet e treta pas LVV-së dhe LDK-së.

 

Kjo përkthehet në një humbje prej 318 votash, pasi që ky subjekt politik në zgjedhjet e 28 dhjetorit kishte marrë 506 vota.

 

 

Xhavit Ukaj është një prej figurave të LDK-së që ka kundërshtuar në vazhdimësi bashkimin e këtij subjekti politik me Vjosa Osmanin. /Insajderi.org/

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