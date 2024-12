Prizreni përballet me Yllin në ndeshjen përmbyllëse të vitit

Sot, zhvillohet ndeshja e fundit e xhiros së 14-të të ProCredit Superligës së Kosovës në basketboll.

Përballja ndërmjet Proton Cable Prizrenit dhe Golden Eagle Yllit do të mbahet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:00, përcjell PrizrenPress.

Kjo ndeshje është një sfidë e rëndësishme për të dyja skuadrat. Prizrenasit, me tri fitore dhe 11 humbje deri tani, do të kërkojnë ta mbyllin vitin me një rezultat pozitiv para tifozëve të tyre.

Nga ana tjetër, therandasit e Golden Eagle Yllit, me shtatë fitore dhe gjashtë humbje, synojnë të forcojnë pozitat e tyre në renditje dhe ta përfundojnë vitin me një tjetër sukses./PrizrenPress.com/