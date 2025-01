Pas kompletimit të inventarit me makineri të rrobaqepësisë, do të nisin punë fillimisht mbi 100 gra e më pas edhe 100 të tjera, në punishten që po investon kompania turke në vlerë prej 10 milionë eurosh, për prodhimin e pjesëve të brendshme të automjeteve.

Shumë gra do ta kenë mundësinë të punësohen në rajonin e Zhupës, pasi këtu është ndërtuar fabrika e cila prodhon pjesë të brendshme të automjeteve, e cila është realizuar nga një kompani turke, përurimin e së cilës e bëri zëvendëskryeministrja Emilia Rexhepi.

” Më shumë krenari ju them që me këtë hapen dyert e për më shumë se 200 punëtorë, shumica gra. Kjo nuk është vetëm punë, është edhe një stabilitet financiar, përforcim ekonomik për familjet dhe zhvillim te ekonomik lokale”, tha Rexhepi.

Afaristi, Serkan Ayik, theksoi se kompania tashmë ka shumë klient në Kosovë dhe në vendet e Ballkanit. “Kemi pasur shumë rekomandime që të pozicionohemi dhe të hapim kompaninë tonë edhe këtu”, tha ai.

Ata thanë se fillimisht do të investojnë mbi 1 milion euro, ndërkaq gratë që do të punësohen fillimisht do të kryejnë trajnimet. Totali i gjithë projektit do të jetë rreth 10 milionë euro.