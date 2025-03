Rrugë e mbarë për në parajsë, Haxhi Thaçi!

Thonë, edhe nga këndi fetar por edhe praktik se shpirti nuk del pa e përmbushur pengun. Kur më pati vdekur babai im, Shaban Shala apo Shaban Bajgora, si e njihnin, në pamundësi të më takojë (isha i izoluar në burgun e Gospiqit, Kroaci), para se të ndërronte jetë , mua më ka gjetur te një shok i mrekullueshëm i Burgut, Abdullah Rama që ka qëndruar afër Babait , sikur të isha unë. Në Avdullahun më ka parë mua dhe pasi ia ka shtrirë dorën dhe dëgjuar zërin , ndonëse në gjendje gjysmë kome ka thënë: “erdhë Dulla” dhe pas 5- 10 minuta, i lehtësuar ka ndërruar jetë. Shumë të burgosurve politikë shqiptarë në ish-Jugosllavi iu kanë vdekur prindërit pa i parë as për herë të fundit, të gjallë apo të vdekur , pa marrë pjesë në ceremoni mortore e as për kryeshëndosh. Madje , as në varrime nuk kanë guxuar të marrin pjesë përveç familjeve që e kishin fatin tonë . Kohë të vështira që nga pak na ligështonin por asnjëherë nuk na thyenin!