New Basket i Prizrenit siguron gjysmëfinalen e Play Off-it

New Basket nga Prizreni ka siguruar një vend në gjysmëfinalen e Play Off-it të Ligës së Parë të Kosovës, pasi mposhti Istogu AB Concept me rezultat 92:84 në çerekfinale, raporton PrizrenPress.

Ndeshja, e zhvilluar të premten në Prizren, tregoi formën e lartë të skuadrës vendase, e cila dominoi në momentet vendimtare për të siguruar kalimin në fazën tjetër.

Në gjysmëfinale, New Basket do të sfidojë Grapeland nga Rahoveci, me ndeshjen e parë të planifikuar më 28 mars në palestrën “Mizahir Isma”.

Me Play Off-in që zhvillohet në formatin me dy fitore, ky duel pritet të jetë tejet i luftuar, me të dy ekipet që synojnë finalen./PrizrenPress.com/