Kurti në Mushtisht të Suharekës: Pensionet i gjetëm 90 euro, sot janë 150 euro

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë një vizite në Mushtisht të Suharekës ka zhvilluar një takim me pensionistët në konakun e tyre, ku ka folur për projektet e realizuara nga qeveria dhe mbështetjen ndaj kësaj kategorie.
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Ai tha se gjatë qeverisjes së tij janë ndërmarrë hapa konkretë për rritjen e pensioneve dhe përkrahjen e pensionistëve.
“Në Mushtisht, në konakun e pensionistëve, pata kënaqësinë të bisedojmë për punët dhe projektet që kemi realizuar si qeveri, por edhe për përkushtimin që kemi treguar ndaj vetë pensionistëve”, u shpreh ai.
Duke folur për pensionet, Kurti theksoi se qeveria ka bërë rritje graduale të tyre.
“90 euro ishte vlera e pensioneve kur ne morëm qeverisjen. Fillimisht i rritëm në 100 euro, për t’i bërë 120 e së fundmi për t’i ngritur në nivelin ku janë sot, 150 euro”, u shpreh ai.
Ai shtoi se përveç rritjes së pensioneve, pensionistët kanë përfituar edhe mbështetje shtesë financiare.
“Ndërkaq, 6 herë kemi ndarë shtesa të njëhershme nga 100 euro për pensionistët”, deklaroi Kurti.
Sipas tij, qeveria po synon shpërndarje të drejtë të buxhetit për të gjitha kategoritë shoqërore.
“Të vetëdijshëm për nevojat e secilës kategori shoqërore, çdo euro të buxhetit po e shpërndajmë në mënyrë të barabartë, në mënyrë që secila pjesë e shoqërisë sonë të përfitojë”, tha ai.
Kurti paralajmëroi edhe reformë pensionale në mandatin e ardhshëm.
“Në mandatin që po vjen do ta bëjmë edhe reformën pensionale, e cila do të sigurojë që kjo kategori më në fund të ketë trajtim meritor”./ PrizrenPress.com
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren