Fokus

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjatë kësaj jave, në kuadër të kontrolleve në terren, ekipet e saj kanë identifikuar dhe larguar dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren.

Sipas njoftimit, lidhjet ilegale dëmtojnë rrjetin furnizues, shkaktojnë humbje të ujit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në furnizimin e rregullt të konsumatorëve që i kryejnë obligimet e tyre.

Kompania ka bërë të ditur se do të vazhdojë me kontrolle intensive në terren dhe se ndaj shkelësve do të ndërmerren masa në përputhje me ligjin.

“KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ do të vazhdojë kontrollet intensive në teren dhe ndaj të gjithë shkelësve do të ndërmerren masat konform ligjit”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, KRU “Hidroregjioni Jugor” u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të raportojnë çdo rast të keqpërdorimit të ujit apo lidhjeve ilegale. /Telegrafi/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj
Next article
Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Më Shumë

Lajme

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur Drejtoreshën Menaxhuese të European Bank for Reconstruction and Development për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Charlotte Ruhe, së...
Kulture

Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Sipari i edicionit të 70-të të Eurovision Song Contest u ngrit zyrtarisht mbrëmjen e së martës në kryeqytetin austriak, duke mbyllur me sukses natën...

Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

Një dekadë nga pranimi në FIFA

Mbi 200 motoristë ngjiten në bjeshkët e Pashtrikut, përshkojnë ‘Shtegun e Lirisë’ në nderim të heronjve të UÇK-së

Totaj për rastin e Nait Hasanit: Në listën përfundimtare janë përfshirë edhe emra që s’janë propozuar nga dega e PDK

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një pjesë e segmentit në autostradën “Ibrahim Rugova” ende e bllokuar

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

PDK nuk e merr Fatmir Limajn në listë zgjedhore, Kryesia vendos kundër

KF Policia e Kosovës shpallet kampion i Ligës së Parë, siguron pjesëmarrjen në Superligë

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

Feronikeli ’74 triumfon në Prizren me tre gola

Lajmet e Fundit