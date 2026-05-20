Selmanaj: LDK në Prizren vazhdon mobilizimin për zgjedhjet parlamentare

Kryetari i LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, ka njoftuar se është zhvilluar një takim i përbashkët me kandidatët për deputetë nga Dega e LDK-së në Prizren, ku është diskutuar për organizimin dhe aktivitetet në terren gjatë fushatës zgjedhore.

Sipas Selmanajt, fokusi i takimit ishte koordinimi i punës në mënyrë që fushata të arrijë tek çdo familje dhe qytetar.

“Sot zhvilluam një takim të përbashkët me kandidatët për deputet nga Dega e LDK-së në Prizren, ku diskutuam për organizimin dhe punën që duhet ta bëjmë në terren, në mënyrë që fushata jonë të arrijë tek çdo familje dhe çdo qytetar”, ka deklaruar ai, raporton PrizrenPress.

Selmanaj theksoi se LDK-ja do ta vazhdojë fushatën me energji, përkushtim dhe vizion të qartë për Kosovën.

“Me energji, përkushtim dhe vizion të qartë për Kosovën, vazhdojmë rrugëtimin tonë bashkë në mbështetje të LDK-së”, ka theksuar ai.

Selmanaj shtoi se Prizreni gjithmonë është rreshtuar në anën e vlerave dhe përgjegjësisë, duke kërkuar mbështetje për përfaqësim dinjitoz dhe vazhdim të punëve për qytetarët.

“Prizreni gjithmonë ka ditur të rreshtohet në anën e vlerave, punës dhe përgjegjësisë. Me mbështetjen tuaj, do të vazhdojmë të sjellim përfaqësim dinjitoz dhe punë të mira për qytetarët tanë. Bashkë për Kosovën, për punë të mira”, u shpreh ai./PrizrenPress.com/

Trupa amerikane "Magnificat" mahnit publikun prizrenas me baletin "Stratagem"

Teatri "Bekim Fehmiu" në Prizren u mbush mbrëmë me art dhe emocione nga performanca e trupës profesionale të baletit "Magnificat" nga Shtetet e Bashkuara...
Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

Sot janë bërë tetë vjet nga vdekja e gazetarit, poetit, shkrimtarit dhe ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Kujtim Paçaku, një prej figurave më të...

