19.9 C
Prizren
E enjte, 14 Maj, 2026
Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, së bashku me zëvendësministren Nora Arapi, kanë vizituar objektin e trashëgimisë kulturore “Ish-Kazerma e qytetit” në Prizren, ku po zhvillohen punime restauruese që tashmë kanë hyrë në fazën përmbyllëse.

Gjatë vizitës, ato panë nga afër ecurinë e punimeve në këtë aset me rëndësi historike, i cili po rikthehet gradualisht në funksion të kujtesës institucionale dhe trashëgimisë kulturore, raporton PrizrenPress. Projekti parasheh shndërrimin e objektit në hapësirë funksionale për Arkivin ndër-komunal të Prizrenit.

Ministrja Bogujevci theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe ripërdorimit të objekteve historike.

“Ky investim mbi 500 mijë euro po e transformon një aset të rëndësishëm të qytetit në hapësirë funksionale për Arkivin ndër-komunal të Prizrenit. Ruajtja dhe ripërdorimi i objekteve me vlerë historike është mënyra më e mirë për t’i kthyer ato në shërbim të komunitetit dhe brezave që vijnë”, ka deklaruar ajo.

Punimet restauruese janë pjesë e angazhimeve institucionale për mbrojtjen dhe funksionalizimin e objekteve të trashëgimisë kulturore në Prizren./PrizrenPress.com/

DKA në Prizren mban takim me drejtorët e shkollave, në fokus siguria dhe digjitalizimi

Mbi 200 motoristë ngjiten në bjeshkët e Pashtrikut, përshkojnë 'Shtegun e Lirisë' në nderim të heronjve të UÇK-së

Mbi 200 motoristë nga Kosova dhe Shqipëria u ngjitën këtë të diel në bjeshkët e Pashtrikut, duke përshkuar “Shtegun e Lirisë” nga Kushnini deri në...
Trepça dhe Bashkimi nisin sonte betejën për titullin e kampionit

Trepça dhe Bashkimi përballen sonte në ndeshjen e parë të finales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë. Takimi zhvillohet në palestrën “Minatori” në Mitrovicë, me fillim...

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

