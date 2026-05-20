FokusSiguri

Aksion i Krimeve Ekonomike dhe Doganës në Prizren, bastisen disa argjendari

By admin

Krimet Ekonomike të Policisë së Kosovës me asistencën e Doganës së Kosovës janë duke zhvilluar aksion në disa argjendari në Prizren.
Aksioni është zhvilluar fillimisht në 5 lokacione në argjendari të ndryshme e më pas është zgjeruar edhe në disa lokacione të tjera.
Deri tani janë sekuestruar rreth 3 kilogramë ari dhe një armë.

Aksioni është duke u zhvilluar në drejtim të veprës penale “Shmangie nga tatimet e obligueshme”. /BetimipërDrejtësi

