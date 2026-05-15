18.6 C
Prizren
E premte, 15 Maj, 2026
type here...

FokusSiguri

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

By admin

 

Sipas raportit të Policia e Kosovës, rasti ka ndodhur në fshatin Reçanë, dje rreth orës 00:50.

Policia njofton se i dyshuari mashkull kosovar është identifikuar përmes një video-incizimi, ku shihet duke shtënë me armë në një aheng.

Nga i dyshuari është sekuestruar një pistoletë me gaz.

Me vendim të prokurorit, pas inicimit të rastit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Fsh. Recane, Prizren 14.05.2026 – 00:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se i njëjti është parë në një video-incizim duke shtënë me armë në një aheng. Nga i dyshuari është sekuestrua një pistoletë me gaz. Në konsultim me prokurorin i dyshuari pas inicimit të rastit është dërguar në mbajtje”

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Nuk është lajmëruar qe dy ditë” – zhduket 24-vjeçarja nga Prizreni, bashkëshorti kërkon ndihmën e policisë

Më Shumë

Lajme

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Nait Hasani, ka konfirmuar se është propozuar nga dega e Prizrenit për të qenë pjesë e listës...
Sport

Junior 06 shpallet kampione e Kosovës në U14 për të katërtin vit radhazi

Ekipi i vajzave U14 të Junior 06 Moni Bau është shpallur kampion i Kosovës për edicionin 2025/26, pasi mposhti Trepçën me rezultat 53:38 në...

Një dekadë nga pranimi në FIFA

Albin Kurti i propozuari i VV-së për kryeministër

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Zafir Berisha nuk është kandidat në këto zgjedhje, parashikon zgjedhje të reja pas tre muajsh

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Vushtrria Basket në U16

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Për herë të parë në Has, nesër mbahet “Enduro Meeting Pashtriku 2026” me motoristët nga mbarë vendi

Triumf kuqezi në Vjenë, Alis kualifikon Shqipërinë në Finalen e Madhe të Eurovizion 2026

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne