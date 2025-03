Oda e Prizrenit organizon seminar dyditor për aplikime të suksesshme për grante

Sot ka nisur seminari dyditor “Nga Ideja në Financim – Trajnim Praktik për Shkrimin e Aplikimeve të Suksesshme për Grante”, organizuar nga Oda e Prizrenit. Ky seminar ka për qëllim të ndihmojë pjesëmarrësit në zhvillimin e aftësive për të hartuar aplikime efektive për grante dhe financime.

Në hapjen e seminarit morën pjesë drejtori i Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, Ramadan Tarashaj, dhe përfaqësuesi i Handwerkskammer Koblenz (HWK) Gjermani, Eriks Martin, përcjell PrizrenPress.

Ky është seminari i tretë i këtij lloji brenda muajit, duke theksuar angazhimin e Odës së Prizrenit për mbështetjen e bizneseve dhe sipërmarrësve në sigurimin e financimeve për zhvillim.

Seminari i radhës do të mbahet më 4-8 Prill në Gjermani, ku do të marrin pjesë gjashtë anëtarë të Odës së Prizrenit.

Ky trajnim mbështetet nga projekti gjashtëvjeçar i “Federal Ministry for Economic Cooperation and Development”, në bashkëpunim me Partners in Transformation Chamber and Associations, Sequa dhe Handwerkskammer Koblenz Germany./PrizrenPress.com/