Fokus

Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029

By admin

Komuna e Suharekës ka vazhduar mbajtjen e dëgjimeve publike me banorë të disa fshatrave në kuadër të përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Buxhetit (KAB) për vitet 2027-2029.

Dëgjimet publike janë mbajtur me banorët e fshatrave Peqan, Studençan, Leshan, Tërrnje, Gelancë, Duhël, Bllacë, Dobërdelan, Samadraxhë, Nëpërbisht, Sllapuzhan, si dhe Semtisht, Nishor dhe Kasterrc.

Sipas komunës, qytetarët patën mundësinë të paraqesin kërkesat, shqetësimet dhe propozimet e tyre lidhur me projektet prioritare që dëshirojnë të përfshihen në planifikimin buxhetor për vitet e ardhshme.

“Procesi i dëgjimeve publike do të pasqyrohet në përpilimin e draft-Kornizës Afatmesme Buxhetore, e cila më pas do t’i dorëzohet Kuvendit Komunal për shqyrtim dhe miratim”, thuhet në njoftimin e Komunës së Suharekës./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Rahovec mbahet dëgjimi publik me gra dhe vajza për buxhetimin gjinor

Më Shumë

Kulture

Bullgaria fiton Eurovisionin, Alis u rendit i 13-ti

Ka ulur siparin nata e madhe e Finales së Eurovizionit 2026, një mbrëmje që dhuroi gjithçka: emocione të forta gare, spektakël të vërtetë vizual...
Kulture

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Në kuadër të aktiviteteve për Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, në Muzeun e Hidroelektranës të Prizrenit është promovuar libri “Arti i Udhërrëfimit”, i cili tashmë...

Aksion i Krimeve Ekonomike dhe Doganës në Prizren, bastisen disa argjendari

Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Në Rahovec mbahet dëgjimi publik me gra dhe vajza për buxhetimin gjinor

Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

Zafir Berisha bën thirrje për mbështetje të Ramush Haradinajt në zgjedhjet e 7 qershorit

Kurti: Teoritë politike të Ukshin Hotit kanë vlerë universale

Selmanaj: LDK në Prizren vazhdon mobilizimin për zgjedhjet parlamentare

U deklaruan si qirinj por ishin fishekzjarre, dogana zbulon shmangie tatimore prej 2500 euro në Prizren

Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë

Kosova garon në turneun e YDF-së

Liria triumfon ndaj Albionëve me rezultat të thellë 10:0

Rrahje mes familjarëve në Malishevë, një i dyshuar në arrati

Haradinaj qëndron në Lugishtë të Hasit, viziton teqen e Shejh Xhemajliut

Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

Lajmet e Fundit