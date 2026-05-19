Posta e Kosovës dhe Komuna e Mamushës dakordohen për thellimin e bashkëpunimit

Posta e Kosovës – Regjioni i Prizrenit dhe Komuna e Mamushës janë pajtuar për fuqizimin e bashkëpunimit të ndërsjellë, me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e kësaj komune.

Menaxheri i Postës së Kosovës për Rajonin e Prizrenit, Liri Ramadani, tha se thellimi i bashkëpunimit me institucionet lokale mbetet i rëndësishëm për avancimin e shërbimeve postare dhe rritjen e efikasitetit për qytetarët.

“Sot pata kënaqësinë të takohem me kryetarin e Komunës së Mamushës, Abdülhadi Krasniç. Në këtë takim u diskutua për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ndërmjet Postës së Kosovës dhe Komunës së Mamushës”, ka shkruar Ramadani në Facebook.

Sipas tij, kryetari i Komunës së Mamushës, Abdülhadi Krasniç, është shprehur i kënaqur me cilësinë e shërbimeve që Posta e Kosovës ofron për qytetarët e kësaj komune.

“Ai, gjithashtu, tregoi gatishmërinë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit, gjithmonë në funksion të përmirësimit të shërbimeve dhe në interes të drejtpërdrejtë të qytetarëve”.

Menaxheri Ramadani, në emër të Postës së Kosovës, ka falënderuar kryetarin Krasniç për bashkëpunimin e deritanishëm dhe për gatishmërinë e treguar për zgjerimin e këtij bashkëpunimi, me fokus të veçantë në fuqizimin dhe avancimin e zyrës postare në Mamushë./PP/

