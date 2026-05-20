Fokus

Hasani flet për deklaratën e Totajt: Ishte mendim personal, kandidimi im u vendos sipas rregullave të partisë

By admin

Kandidat për deputeti i Partia Demokratike e Kosovës, Nait Hasani, ka komentuar deklaratën e kryetarit të Prizren, Shaqir Totaj, i cili pak para publikimit të listës së kandidatëve për deputetë ishte shprehur se Hasani nuk do të ishte pjesë e listës zgjedhore.

Megjithatë, pas publikimit të listës, Hasani rezultoi një nga kandidatët për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit.

I ftuar në emisionin Info Nata në Tëvë1, Hasani tha se kandidaturat vendosen sipas rregullave dhe procedurave të partisë.

“Rregullat janë më të ndryshme. Zakonisht deputetëve që kanë qenë iu bëhet ftesa apo kërkesa se a do të jenë kandidatë apo jo. Edhe unë kam qenë pjesë e atyre deputetëve që pata vullnetin të jem pjesë, sepse na pyetën a do të garosh apo jo”, ka thënë Hasani.

Ai shtoi se kishte mbështetje edhe nga strukturat e partisë në Prizren.

“Kemi pasur edhe kërkesat e degëve dhe nëndegëve në Prizren, kështu që Shaqir Totaj për mua e ka dhënë një mendim pozitiv vetëm për degën, por ndoshta nuk i ka pasur të mjaftueshme njohuritë për rrjedhat se si duhet të jenë”, u shpreh ai.

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Hasani theksoi se raportet me Totajn vazhdojnë të jenë të mira dhe se deklarata nuk ka ndikuar në marrëdhëniet mes tyre.

“Ne kemi raporte të mira me të, kemi besueshmëri te njëri-tjetri dhe mbështetje nëpër fushata, kështu që nuk ka pasur një efekt. Janë ato të menduarit që mund të tejkalohen. Është mirë kur ka kritikë, është mirë kur ka besueshmëri dhe mbështetje”, ka deklaruar Hasani.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Haskuka: Parku i Biznesit në Prizren me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe politik në vend

Më Shumë

Fokus

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

Liria ka shënuar fitore të thellë 4-2 ndaj Suharekës në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë, duke mbajtur gjallë garën për inkuadrim në Superligë. Skuadra...
Fokus

Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

Seria finale e “Play-off”-it në ProCredit Superligë vazhdon sonte në Prizren, ku Bashkimi pret Trepçën në ndeshjen e tretë të finales. Takimi zhvillohet në palestrën...

Gjendet e mitura e raportuar e zhdukur në Prizren

VV në Prizren viziton ShB “Sharri” në 75-vjetorin e themelimit

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Kurti në Mushtisht të Suharekës: Pensionet i gjetëm 90 euro, sot janë 150 euro

Arrestohen tre persona në Suharekë, dyshohen për rrëmbim dhe sulm ndaj dy personave

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Triumf kuqezi në Vjenë, Alis kualifikon Shqipërinë në Finalen e Madhe të Eurovizion 2026

Gjendet 24-vjeçarja nga Prizreni që ishte raportuar e zhdukur

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Haradinaj qëndron në Lugishtë të Hasit, viziton teqen e Shejh Xhemajliut

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Rrahje mes familjarëve në Malishevë, një i dyshuar në arrati

Lajmet e Fundit