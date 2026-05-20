Trepça, kampione e Kosovës

Trepça është shpallur kampione e Kosovës në basketboll, pasi mposhti Bashkimin me rezultat 78:98 në finalen e katërt të “Play-off”-it, duke e mbyllur serinë finale me rezultat të përgjithshëm 4:0.

Mitrovicasit dominuan gjatë gjithë finales dhe siguruan titullin e tretë radhazi kampion në ProCredit Superligë, ndërsa ky është trofeu i shtatë kampional në historinë e klubit, raporton PrizrenPress.

Trofeu i kampionit iu dorëzua skuadrës nga Arben Fetahu, kryetar i FBK-së, dhe Albulena Haxhiu, ushtruese e detyrës së Presidentes së Kosovës.

Ndërkohë, Dardan Kapiti u shpall MVP i finaleve të “Play-off”-it, pas paraqitjeve të tij të shkëlqyera gjatë serisë finale. Çmimi iu nda nga Visar Bislimi, përfaqësues i ProCredit Bank.

Me këtë triumf, Trepça vazhdon dominimin në basketbollin kosovar, duke shtuar edhe një tjetër trofe të madh në vitet e fundit./PrizrenPress.com/

"Kjo krizë nuk është e re, ka filluar që në shkurtin e 2025-s", Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve
Në Rahovec mbahet dëgjimi publik me gra dhe vajza për buxhetimin gjinor

