Fokus

Totaj godet Kurtin e VV-në: Kosova s’ka nevojë për spektakël politik, por për lidership serioz

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin si dhe Lëvizjen Vetëvendosje, për mënyrën se si kanë ardhur në pushtet.

Përmes një postimi në Facebook, Totaj tha se pavarësisht premtimeve të mëdha që VV premtoi për ardhjen në pushtet, sipas kreut të Prizrenit, Kosova vazhdon të mbetet pothuajse vendi më i varfër në Evropë.

 

“Kosova sot nuk po kalon vetëm një krizë politike. Po kalon një krizë të besimit, të shpresës dhe të perspektivës. Qytetarët që dikur besuan se do të vinte një qeverisje ndryshe, sot përballen me një realitet krejt tjetër. Me varfëri më të madhe, me rritje të kostos së jetesës, me izolim politik dhe me një atmosferë të rëndë sociale ku gjithnjë e më shumë familje po humbin besimin se gjërat mund të ndryshojnë për mirë”.

“Kosova vazhdon të mbetet pothuajse vendi më i varfër në Evropë. Të rinjtë vazhdojnë ta shohin largimin si zgjidhje, bizneset po përballen me pasiguri, ndërsa qytetari i zakonshëm po e ndjen çdo ditë më shumë barrën ekonomike. Në mungesë të rezultateve konkrete, kjo qeveri ka zgjedhur propagandën si mënyrë mbijetese politike. Çdo kritik shpallet armik, çdo mendim ndryshe sulmohet, ndërsa dështimet tentohen të mbulohen me tensione dhe përçarje të vazhdueshme”, ka shkruar ai.

 

 

Pos tjerash, Totaj thotë se më e dhimbshmja është se janë luftuar pothuajse të gjitha proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova.

“Janë sulmuar njerëz, institucione dhe aleanca që kanë kontribuar në ndërtimin e shtetit tonë. Në vend të bashkimit dhe ndërtimit të besimit, është kultivuar fryma e konfliktit dhe arrogancës politike. Por shteti nuk ndërtohet me mllef dhe propagandë. Shteti ndërtohet me vizion, me përgjegjësi dhe me punë konkrete për qytetarin”.

“Kosova nuk ka nevojë për spektakël politik. Ka nevojë për lidership serioz, për zhvillim real, për partneritet me aleatët tanë strategjikë dhe për institucione që e vendosin interesin e qytetarit mbi interesin partiak. Qytetarët e Kosovës meritojnë më shumë se zhgënjim, stagnim dhe premtime të pambajtura”, tha ai.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
U deklaruan si qirinj por ishin fishekzjarre, dogana zbulon shmangie tatimore prej 2500 euro në Prizren
Next article
Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

Më Shumë

Lajme

KKSB në Prizren miraton draft-planin e punës për vitin 2026

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi në Prizren, i kryesuar nga kryetari i komunës, Shaqir Totaj, ka mbajtur mbledhjen e radhës në sallën e...
Fokus

DKA në Prizren mban takim me drejtorët e shkollave, në fokus siguria dhe digjitalizimi

Me ftesë të drejtoreshës së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, është mbajtur një takim pune me drejtorët e institucioneve arsimore të Komunës së...

Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec

Incident afër mesnatës në Prizren – 15-vjeçarja pështyn dhe godet me shqelm zyrtarin policor

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Martohet Blerando

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Lajmet e Fundit