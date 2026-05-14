Sport

KF Policia e Kosovës shpallet kampion i Ligës së Parë, siguron pjesëmarrjen në Superligë

Në vazhdën e angazhimeve për promovimin e sportit, disiplinës dhe përfaqësimit institucional, Klubi i Futsallit “Policia e Kosovës” ka arritur një sukses të madh sportiv, duke u shpallur kampion i Ligës së Parë të Futsallit për edicionin garues 2025/2026 dhe duke siguruar pjesëmarrjen në gara në Superligën e Kosovës.

Ekipi i Policisë së Kosovës dominoi me rezultat 8:3 dhe ky sukses është rezultat i një pune të vazhdueshme profesionale, përkushtimit maksimal të lojtarëve, stafit teknik dhe mbështetjes institucionale.

Pas përfundimit të ndeshjes, në një atmosferë festive dhe emocionuese, u zhvillua ceremonia solemne e ndarjes së medaljeve dhe Kupës së Kampionit. Medaljet dhe trofeu iu dorëzuan ekipit kampion nga kryetari i FFK-së, Agim Ademi dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, në praninë e zyrtarëve të lartë të Federatës së Futbollit të Kosovës, udhëheqjes së klubit Policia e Kosovës dhe Drejtorisë së Sportit të Komunës së Prishtinës.

Policia e Kosovës shpreh mirënjohje për të gjithë ata që kanë mbështetur ekipin gjatë këtij rrugëtimi dhe uron që ky sukses të shërbejë si motivim për të gjithë./PrizrenPress.com/

Eurovision 2026/ Sot gjysmëfinalja e dytë, Alis ngjitet në skenë me “Nan”
Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Totaj priti ish-presidenten Atifete Jahjaga, u diskutu për projektin "Murali Çast"

Kryetari i Prizren, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga, me të cilën ka biseduar lidhur me nismën “Murali...
Nesër përkujtohet Komandant Drini – Ekrem Rexha, OVL e UÇK-së në Prizren kërkon drejtësi

Nesër, më 08.05.2026, shënohen 26 vite nga vrasja e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ekrem Rexha. Me këtë rast, Organizata e Veteranëve të...

Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Sejdi Bellanica zgjidhet kryetar i AAK-së në Prizren

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Dy gjyqtarë të rinj nisin detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Bislimaj: Rikthimi i Fatmir Limaj do ta forconte kampin politik të PDK-së

AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

LDK-ja në Suharekë propozon kandidatët për deputetë, Blerim Kuqi i rikthehet garës

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

