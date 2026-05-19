Junior 06 afër titullit, kalon në epërsi 2–0 në finalen e Play Off-it U16

Skuadra e vajzave U16 e Junior 06 Moni Bau ka hedhur një hap të madh drejt titullit kampion në Play Off, pasi ka shënuar fitore në ndeshjen e dytë të serisë finale ndaj Vushtrria Basket me rezultat 83:54.
Me këtë triumf, Junior 06 Moni Bau kalon në epërsi 2–0 në seri, duke qenë shumë pranë përmbylljes së suksesshme të finales, e cila zhvillohet me sistem deri në tri fitore, raporton PrizrenPress.
Skuadra nga Prizreni ka treguar dominim në të dy ndeshjet e para të serisë, duke konfirmuar formën e lartë dhe organizimin e mirë të lojës në këtë fazë vendimtare të kampionatit.
Ndeshja e radhës e finales do të zhvillohet në Prizren, ku Junior 06 Moni Bau do të ketë mundësinë të mbyllë serinë dhe të shpallet kampione e Play Off-it U16, nëse arrin edhe fitoren e tretë./PrizrenPress.com/
