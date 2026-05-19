VV në Prizren viziton ShB “Sharri” në 75-vjetorin e themelimit

Kandidatët për deputetë nga Lëvizja Vetëvendosje, Nora Arapi Krasniqi dhe Mytaher Haskuka, së bashku me ministren në detyrë të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, kanë vizituar Shoqatën e Bjeshkatarëve “Sharri”, një nga klubet më të vjetra të bjeshkatarisë në Kosovë.
Sipas njoftimit, ShB “Sharri” këtë vit shënon 75-vjetorin e themelimit dhe ka mbi 120 bjeshkatarë aktivë.
“U diskutua për projekte të ndryshme, duke vlerësuar përvojën dhe njohuritë e tyre që mund të kontribuojnë në mbrojtjen e parqeve kombëtare dhe zhvillimin e turizmit malor”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
