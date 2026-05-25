Lajme

Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

By admin

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti  ka qëndruar  në Prizren. Ai, së bashku me kandidatët për deputetë ka zhvilluar një sërë takimesh dhe vizitash me qytetarë e familje të kësaj komune.

Kurti  ka vizituar fermerin Driton Krasniqi në “Rudina Farm”, ku u njoh nga afër me punën dhe angazhimin në sektorin e bujqësisë.

Po ashtu, ai u prit në familjen e dëshmorit Idriz Gucati, duke shprehur respekt dhe mirënjohje për sakrificën dhe kontributin e familjeve të dëshmorëve.

Në vazhdën e aktiviteteve, Kurti takoi edhe banorët e lagjes ‘Kurilla’, ndërsa më pas bashkëbisedoi me qytetarët e Romajës në Has, ku u diskutua për çështje që lidhen me jetën e përditshme, zhvillimin lokal dhe nevojat e komunitetit.

