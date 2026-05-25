Charlotte FC me ofertë për Vedat Muriqin

Vedat Muriqi ka gjasa të mëdha që karrierën ta vazhdojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, saktësisht në Ligën MLS.

Skuadra Charlotte FC tashmë ka bërë lëvizjet e para për transferimin e Muriqit, duke parakaluar të gjitha ekipet tjera të interesuara për shërbimet e tij.

Bëhet e ditur se ekipi amerikan ka bërë gati një ofertë që shkon deri në 30 milionë euro për kartonin e Muriqit, i cili ka kontratë me Mallorcan deri në vitin 2029.

Madje, thuhet se te Mallorca vështirë se mund ta refuzojnë një ofertë të tillë duke pasur parasysh se tashmë kanë rënë në kategorinë e dytë të Spanjës.

Po ashtu, edhe Muriqit thuhet se do t’i ofrohet një kontratë e majme duke i garantuar atij se te Charlotte FC do ta ketë rolin e yllit absolut në projektin e klubit.

32-vjeçari ka pasur sezon fantastik në La Liga, duke shënuar 23 gola në 37 paraqitje kampionale por e ardhmja e tij të Mallorca nuk është më aspak e sigurtë.

Gjithashtu, Muriqi ka tërhequr vëmendjen edhe te skuadrave si Fenerbahçe, Galatasaray e Barcelona.

Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029

Komuna e Suharekës ka vazhduar mbajtjen e dëgjimeve publike me banorë të disa fshatrave në kuadër të përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Buxhetit (KAB)...
Incident në Prizren: Turistja japoneze lëndohet pas përplasjes me qen endacak gjatë vizitës kulturore

Gjatë një turi kulturor në qytetin e Prizrenit, një vizitore nga Japonia ka pësuar lëndime pasi është rrëzuar si pasojë e një incidenti me...

Bedri Hamza nga Prizreni: Kosovës i duhet më shumë shpresë dhe optimizëm

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

323 monedha nga dy euro të falsifikuara dyshohet se u deponuan në një bankë në Prizren

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

Kuvendi i Malishevës shqyrton raportin vjetor dhe miraton një sërë vendimesh

“Ura e Kaltër” në Prizren merr pamje të re pas rivitalizimit të qendrës historike

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Qytetari e quan “xhenaze” kryetarin e Prizrenit, ky i fundit ia kthen: “Nëse ki fare familje, përshëndeti krejt me rend”

Ministrja Gërvalla vizitoi Prokurorinë Themelore në Prizren: Nuk ka shtet të fortë pa drejtësi të fortë

Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Rriten shtesat për lehonat, nga ky muaj secila nënë lehonë do të përfitojë 500 euro në muaj

