Dragashi dhe Mavrova-Rostusha drejt binjakëzimit dhe bashkëpunimit ndërkufitar

Një delegacion nga Komuna e Dragashit, i kryesuar nga kryetari Bexhet Xheladini, realizoi sot një vizitë zyrtare në Komunën e Mavrovës dhe Rostushës në Maqedoninë e Veriut. Në përbërje të delegacionit ishin edhe kryesuesja e Kuvendit Komunal, Arijeta Skeraj, nënkryetari nga radhët e komuniteteve, Fejsal Halilovi?, shefi i Zyrës për Komunitete, Uzair Hamza, si dhe qytetari nga Restelica, Adnan Mutash.

Delegacioni u prit nga kryetari i Komunës së Mavrovës dhe Rostushës, Medat Kurtovski, dhe kryesuesja e Asamblesë Komunale, Teuta Mirto, raporton PrizrenPress.

“Qëllimi i kësaj vizite ishte vazhdimi i bashkëpunimit me Komunën e Mavrovës dhe Rostushës, me ç’rast palët u dakorduan që ky bashkëpunim të konkretizohet dhe me një binjakëzim të komunave”, thuhet në njoftimin e Komunës së Dragashit.

Sipas të njëjtit njoftim, një bashkëpunim i tillë pritet t’i kontribuojë rihapjes së përkohshme të pikës kufitare të Strezimirit, si dhe zbatimit më të shpejtë të projektit për asfaltimin e rrugës përmes Strezimirit në drejtim të Restelicës, “projekt i cili, sipas përfaqësuesve nga Maqedonia e Veriut, është duke u hartuar nga Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore.

Në kuadër të vizitës, përfaqësuesit e Komunës së Dragashit vizituan edhe Shkollën Fillore Komunale “Hajan Selmani” në Rostushë, ku u informuan rreth historikut të shkollës dhe zhvillimit të procesit mësimor në këtë komunë.

Kryetari Bexhet Xheladini falënderoi përfaqësuesit e komunës pritëse për mikpritjen dhe shprehu përkushtimin për forcimin e mëtejmë të marrëdhënieve ndërkomunale në të mirë të qytetarëve të të dyja anëve të kufirit./PrizrenPress.com