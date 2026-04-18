Peja dominon në Suharekë, siguron gjysmëfinalen

By admin

Peja ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, pas fitores në ndeshjen vendimtare ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 82:70 në Suharekë, raporton PrizrenPress.

Pejanët zhvilluan një paraqitje të fortë dhe të kontrolluar gjatë gjithë 40 minutave, duke e menaxhuar ndeshjen me qetësi dhe efikasitet në të dyja anët e parketit.

Me këtë fitore bindëse, Peja kompleton serinë dhe siguron vendin në gjysmëfinale, duke vazhduar garën për titullin kampion në Superligë./PrizrenPress.com/

Has: Hiqet pllaka e vendosur nga Azem Syla në shtëpinë e heroit Mehmet Osmanaj

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

