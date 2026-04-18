Peja dominon në Suharekë, siguron gjysmëfinalen

Peja ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, pas fitores në ndeshjen vendimtare ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 82:70 në Suharekë, raporton PrizrenPress.
Pejanët zhvilluan një paraqitje të fortë dhe të kontrolluar gjatë gjithë 40 minutave, duke e menaxhuar ndeshjen me qetësi dhe efikasitet në të dyja anët e parketit.
Me këtë fitore bindëse, Peja kompleton serinë dhe siguron vendin në gjysmëfinale, duke vazhduar garën për titullin kampion në Superligë./PrizrenPress.com/