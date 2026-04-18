Kosova fiton në fund ndaj Bullgarisë, ruan kreun e grupit me bilanc perfekt

Kombëtarja e Kosovës në futboll për vajza ka shënuar një fitore dramatike ndaj Bullgarisë me rezultat 2:1, në ndeshjen e zhvilluar në Prishtinë, në kuadër të kualifikimeve të Ligës C.

Heroina e takimit ishte Erëleta Mehmeti, e cila realizoi golin e fitores në sekondat e fundit, duke i siguruar Kosovës tri pikë të mëdha në garën për kreun e grupit, raporton PrizrenPress.

Me këtë fitore, Kosova vazhdon të mbajë vendin e parë me 12 pikë, duke ruajtur një bilanc të përkryer prej katër fitoreve në po aq ndeshje.

Sipas formatit të garës, vendi i parë siguron pjesëmarrjen në Play-Off për Kupën e Botës, si dhe promovimin në Ligën B.

Deri në përfundim të kualifikimeve, Kosovës i kanë mbetur edhe dy ndeshje për të konfirmuar pozicionin e parë në grup./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

