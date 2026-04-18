Kosova fiton në fund ndaj Bullgarisë, ruan kreun e grupit me bilanc perfekt

Kombëtarja e Kosovës në futboll për vajza ka shënuar një fitore dramatike ndaj Bullgarisë me rezultat 2:1, në ndeshjen e zhvilluar në Prishtinë, në kuadër të kualifikimeve të Ligës C.
Heroina e takimit ishte Erëleta Mehmeti, e cila realizoi golin e fitores në sekondat e fundit, duke i siguruar Kosovës tri pikë të mëdha në garën për kreun e grupit, raporton PrizrenPress.
Me këtë fitore, Kosova vazhdon të mbajë vendin e parë me 12 pikë, duke ruajtur një bilanc të përkryer prej katër fitoreve në po aq ndeshje.
Sipas formatit të garës, vendi i parë siguron pjesëmarrjen në Play-Off për Kupën e Botës, si dhe promovimin në Ligën B.
Deri në përfundim të kualifikimeve, Kosovës i kanë mbetur edhe dy ndeshje për të konfirmuar pozicionin e parë në grup.