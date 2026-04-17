Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

By admin

Në një atmosferë entuziaste dhe demokratike, është mbajtur kuvendi zgjedhor i Aleancës së të Rinjve të Kosovës, dega në Rahovec, me pjesëmarrje të gjerë të të rinjve nga të gjitha vendbanimet e komunës.

Në këtë kuvend, me votë të lirë, kryetare e degës është zgjedhur Blenita Krasniqi. Nënkryetarë janë zgjedhur Redon Thaçi dhe Rina Hasani, ndërsa sekretare Sabrie Vuçitërna.

“I përgëzoj për besimin e marrë dhe u uroj suksese në ushtrimin e përgjegjësive të reja! Shpreh gatishmërinë time të plotë për mbështetje në funksion të fuqizimit të rolit të rinisë dhe avancimit të mëtejmë të strukturave të degës”, ka deklaruar kryetari i AAK-së në Rahovec, Smajl Latifi, raporton PrizrenPress.

Ai ka falënderuar edhe kryetaren e deritanishme, Albina Durgutin, për kontributin e saj gjatë mandatit.

“Falënderoj kryetaren e deritanishme, Albina Durguti, për angazhimin dhe për kontributin e saj të çmuar në organizimin dhe mobilizimin e të rinjve gjatë mandatit të saj”, shtoi Latifi.

Sipas tij, në ditët në vijim pritet të bëhet kompletimi i strukturave të të rinjve dhe përzgjedhja e delegatëve për kuvendin e degës./PrizrenPress.com/

Previous article
Tragjedia në Malishevë: Përcillen në banesën e fundit tre anëtarët e familjes Berisha
Next article
Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Më Shumë

Lajme

“Eko Theranda” vazhdon pastrimin e detajuar pas largimit të mbeturinave në qytet

Ekipet e ndërmarrjes “Eko Theranda” kanë vijuar me aktivitetet e pastrimit dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike, pas ndërhyrjes paraprake për largimin e mbeturinave nga...
Sport

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

Bashkimi rikthehet në parket për ndeshjen e katërt finale të Play-Off-it në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku do të përballet me...

P5 në New York, P3 në Prishtinë

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Fiton edhe Drita, sfidon P.C Prizrenin në finale

Qendra “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur” telegram ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Eliot Engel

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Mbahet konsultim publik në Prizren për nevojat e personave me aftësi të kufizuara

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

