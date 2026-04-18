Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

Me homazhe u përkujtua 27-vjetori i rënies heroike të dëshmorit Ismajl Kryeziu – Komandant Shpendi, ku u kujtua jeta dhe veprimtaria e tij gjatë viteve ’90 në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në këtë përvjetor morën pjesë familjarë të dëshmorit, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si dhe përfaqësues të Komunës së Prizrenit.
Mes emocioneve të dhimbjes dhe krenarisë, nëna e dëshmorit, Zejdije Kryeziu, kujtoi djalin e saj, duke theksuar se edhe sot e mban të gjallë kujtimin e ditës së fundit të jetës së tij.
Nënkryetari i degës së OVL-së së UÇK-së, Malush Fanaj, vlerësoi lart kontributin dhe sakrificën e dëshmorit për lirinë e vendit, ndërsa ish-komandanti i UÇK-së, Nehat Basha, kujtoi jetën dhe veprën e të ndjerit, duke e cilësuar atë si një luftëtar të përkushtuar dhe një figurë të rëndësishme në organizimin e rezistencës.
Ndryshe, Ismajl Kryeziu ishte veprimtar dhe një ndër themeluesit e Brigadës 125 të UÇK-së, si dhe koordinator i brigadave në Zonën Operative të Pashtrikut. Ai ra heroikisht më 18 prill të vitit 1999 në lagjen “Arbana”, aty ku edhe u vendosën lule sot pranë shtatores së tij./TV Prizreni/