Enver Sulaj

Martirëve të Korishës, në përvjetorin e rënies

Kush e ndali diellin mbi këto kodrina

Kush i zuri pritë rrugëtimit drejt shpresës?

Në sytë e flakës ra nata

Mëngjesi ishte larg, sa hëna

E vesa i njomi sytë e robëruar

Për një ëndërr

Për një dhembje lirie.

Nuk e di çfarë t’i them dhembjes

As dëshpërimit

As ëndrrës së fikur pamëshirshëm

Një mëngjes maji para agimit!

13 maj 2025