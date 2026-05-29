Sport

Dinamo mposht Lirinë, siguron finalen e barazhit për Superligë

Dinamo ka triumfuar me rezultat 2:0 ndaj Lirisë në ndeshjen e playoffit të Liga e Parë e Kosovës, duke siguruar kështu kualifikimin në barazhin për inkuadrim në Superligë.

Pas një pjese të parë pa gola, skuadra e Dinamos e zhbllokoi rezultatin në minutën e 61-të me anë të Daniel Tetes, i cili realizoi për epërsinë 1:0, raporton PrizrenPress.

Liria u përpoq të rikthehej në lojë, por në minutën e 78-të mbrojtësi Mateo Qarri u ndëshkua me karton të verdhë, ndërsa vetëm dy minuta më vonë Dinamo vulosi fitoren. Ardian Shaljani realizoi golin e dytë në minutën e 80-të, duke i dhënë fund dilemave rreth fituesit të kësaj sfide.

Me këtë fitore, Dinamo avancon në ndeshjen e barazhit për Superligë, ndërsa sezoni për Lirinë mbyllet pa arritur objektivin e rikthimit në elitën e futbollit kosovar./PrizrenPress.com/

