Dardanet U18 intensifikojnë stërvitjet në Prizren para EuroBasketit në Lituani

Përfaqësuesja U18 e vajzave të Kosovës në basketboll është në fazën përfundimtare të përgatitjeve për pjesëmarrje në FIBA EuroBasket U18 – Divizioni B, që do të mbahet nga 4 deri më 13 korrik në Lituani, raportin PrizrenPress.

Stërvitjet po zhvillohen në qytetin e Prizrenit, ku basketbollistet e reja po stërviten dy herë në ditë nën mbikëqyrjen e stafit teknik të përzgjedhjes.

Kosova do të garojë në Grupin C, së bashku me kombëtaret e Bosnje Hercegovinës, Lituanisë, Ukrainës, Islandës dhe Azerbajxhanit./PrizrenPress.com