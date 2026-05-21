FokusKulture

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor

By admin

Në ambientet e Muzeut Arkeologjik në Prizren është shënuar Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor – 21 Maji, në një aktivitet të organizuar nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), me mbështetjen e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren.

Sipas njoftimit të QRTK-së, aktiviteti mblodhi pjesëmarrës dhe përfaqësues të ndryshëm kulturorë, me qëllim promovimin e vlerave të diversitetit kulturor dhe rëndësisë së bashkëjetesës në shoqëri.

“Gjatë aktivitetit u theksua rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, traditave, gjuhës, muzikës dhe veshjeve tradicionale si pjesë e identitetit dhe pasurisë kulturore të vendit”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, sipas organizatorëve, u vlerësua edhe roli i diversitetit kulturor në forcimin e dialogut, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë.

Në kuadër të programit janë mbajtur prezantime mbi traditat kulturore dhe elementet e trashëgimisë shpirtërore e materiale që vazhdojnë të ruhen dhe të kultivohen edhe sot./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan
Next article
323 monedha nga dy euro të falsifikuara dyshohet se u deponuan në një bankë në Prizren

Më Shumë

Fokus

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka zhvilluar takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren, në kuadër të aktiviteteve dhe përgatitjeve për...
Fokus

Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Bashkimi dhe Trepça përballen sonte në finalen e katërt të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, në një duel që mund të përcaktojë kampionin e Kosovës...

Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë

Grevist Bytyqi përfaqëson Kosovën në World Para Athletics Grand Prix në Zvicër

Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

“Durmish Aslano” akuzon DKRS-në në Prizren për përjashtim të komunitetit rom nga granti komunal

Selmanaj: LDK në Prizren vazhdon mobilizimin për zgjedhjet parlamentare

323 monedha nga dy euro të falsifikuara dyshohet se u deponuan në një bankë në Prizren

Totaj godet Kurtin e VV-në: Kosova s’ka nevojë për spektakël politik, por për lidership serioz

Kosova garon në turneun e YDF-së

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec

Kurti në Mushtisht të Suharekës: Pensionet i gjetëm 90 euro, sot janë 150 euro

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Policia në Prizren apelon për kujdes nga SMS-të mashtruese në emër të bankave

Arpagjik’t demolojnë palestrën “Sezai Surroi” pas ndeshjes Bashkimi–Trepça

“Kjo krizë nuk është e re, ka filluar që në shkurtin e 2025-s”, Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve

Lajmet e Fundit