FokusSport

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

By admin

Liria zhvillon sot ndeshjen e fundit të sezonit në Raiffeisen Liga e Parë, ku në Ferizaj përballet me Dinamon në një duel vendimtar për objektivat e kampionatit.

Skuadra prizrenase hyn në këtë sfidë me synimin e qartë për të siguruar fitore, rezultat që do ta mbante në garë për zonën “playoff” dhe shpresën për inkuadrim në Albi Mall Superliga, raporton PrizrenPress.

Në anën tjetër, Dinamo luan për ta vulosur historinë dhe për të siguruar ngjitjen direkte në elitën e futbollit kosovar, ndërsa klubi ferizajas ka bërë të ditur se hyrja për tifozët do të jetë falas.

Java e fundit e kampionatit pritet të sjellë dramë dhe emocione të mëdha, pasi do të përcaktohen skuadrat që sigurojnë Superligën dhe ato që do të luftojnë në “playoff”./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi ruan bërthamën e skuadrës: Vazhdojnë Bunjaku, Zeqiri dhe Shorter
Next article
Valmir Kakruki te Bashkimi

Më Shumë

Lajme

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

Në kuadër të masave për luftimin dhe parandalimin e Etheve Hemorragjike Krime Kongo (EHKK), ka nisur zyrtarisht fushata e dezinsektimit të zonave endemike në...
Lajme

Haradinaj qëndron në Lugishtë të Hasit, viziton teqen e Shejh Xhemajliut

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka qëndruar në Lugishtë të Hasit, ku ka vizituar teqen e Shejh Xhemajliut dhe është takuar me qytetarë e...

Arpagjik’t me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

Totaj: Komunës së Prizrenit i janë marrë mjete përmes përmbarimit, rreth 17 milionë euro gjatë vitit 2026

Martohet Blerando

Hoti me Abdixhikun e Osmanin, u uron mirëseardhje në Rahovec

Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

VV në Prizren viziton ShB “Sharri” në 75-vjetorin e themelimit

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Aksion i Krimeve Ekonomike dhe Doganës në Prizren, bastisen disa argjendari

Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

“Ura e Kaltër” në Prizren merr pamje të re pas rivitalizimit të qendrës historike

Kosova garon në turneun e YDF-së

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

Lajmet e Fundit