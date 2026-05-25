Komuna e Malishevës dhe UNDP mbështesin katër projekte të shoqërisë civile

Komuna e Malishevës dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë nënshkruar marrëveshje financimi në kuadër të programit ReLOaD3, projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian.
Marrëveshja është nënshkruar në Prishtinë nga kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe Dudley Tarlton, zëvendës përfaqësues i përhershëm i UNDP-së në Kosovë.
“Programi synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve lokale dhe shoqërisë civile”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.
Në kuadër të këtij programi, mbështetje financiare kanë përfituar katër organizata të shoqërisë civile: “Miqësia”, PRAK – Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, “Rona/Fatjona” dhe Klubi i Futbollit të Femrave “16 Qershori”.
“Projektet e mbështetura fokusohen në përmirësimin e shërbimeve sociale, fuqizimin e grave dhe të rinjve, përfshirjen sociale dhe zhvillimin lokal në Komunën e Malishevës”, thuhet më tej.
Në ceremoninë e nënshkrimit mori pjesë edhe koordinatori Mehdi Krasniqi./PrizrenPress.com/
