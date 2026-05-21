Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Ministria e Kulturës dhe Turizmit, Ministria e Ekonomisë dhe Hidroregjioni Jugor kanë nënshkruar një marrëveshje tripalëshe për realizimin e projektit kapital “Dislokimi i rezervuarit të Kalasë së Prizrenit”.

Marrëveshja është nënshkruar nga ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, si dhe drejtori i KRU “Hidroregjioni Jugor”, Bekim Gashi.

Ky projekt synon mbrojtjen dhe ruajtjen afatgjatë të Kalaja e Prizrenit, një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend

Rezervuari ekzistues, i vendosur brenda hapësirës së kalasë që nga viti 1939, ka shkaktuar rrjedhje të vazhdueshme ndër vite, duke dëmtuar strukturën e monumentit dhe duke rrezikuar sigurinë e vizitorëve.

Sipas marrëveshjes, projekti do të financohet nga tri institucionet me një vlerë të përgjithshme prej 450 mijë euro, duke synuar zhvendosjen e infrastrukturës nga brendësia e kalasë dhe forcimin e mbrojtjes së saj si aset historik, kulturor dhe turistik i Kosovës.

